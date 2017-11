08/11/2017 – 21:05 #RAI2: PECHINO EXPRESS Verso il Sol Levante

, l’adventure game diprodotto da Magnolia. L’ultimo appuntamento, che decreterà la coppia vincitrice di questa sesta edizione, andrà in ondaIn questa terza e ultima tappa in Giappone, che parte dall’Iseyama Kotai Shrine di Yokohama per concludersi al West Park Bridge di Odaiba, a Tokyo, le tre coppie finaliste dovranno percorrere 76 Km totali. A guidare il gruppo, come sempre, ci sarà il più pungente e sarcastico capo spedizione della televisione italiana: Costantino della Gherardesca.A sfidarsi per la vittoria di questa sesta edizione ci saranno tre coppie di viaggiatori: le #caporali (Antonella Elia e Jill Cooper), che partiranno nella prima missione con un vantaggio di 15 minuti per aver accumulato 4 stelle nel corso della gara, le #clubber (Ema Stokholma e Valentina Pegorer), e i #compositori (Achille Lauro e Boss Doms). In particolare, le #caporali e le #clubber puntano a diventare la prima coppia tutta al femminile ad aggiudicarsi un’edizione di Pechino Express. Finora l’unica donna a vincere è stata Debora Villa nella prima edizione, in coppia con Alessandro Sampaoli, con cui formava la coppia degli #attori.In finale le coppie dovranno sviluppare la loro manualità e il loro olfatto, partecipare a una particolare caccia al tesoro, infilare, come vuole la tradizione dell’ultima puntata, la mano in una temibile teca, prendere lezione di cucina giapponese e improvvisarsi, una volta di più, venditori ambulanti. A un passo dal traguardo finale, ci sarà per loro una sorpresa emozionante.Pechino Express vive anche sul web grazie al sito ufficiale http://pechinoexpress.rai.it , dove è possibile seguire anche l’ultima puntata in live-streaming, rivedere on-demand tutti i momenti del viaggio in Estremo Oriente, scoprire le curiosità sulle coppie in gara e sul conduttore, nonché gustare in esclusiva fotogallery, interviste e clip inedite realizzate ad hoc per la Rete.In più, Rai Radio2, partner di questa 6ª stagione, accompagna il cammino delle coppie in gara con Indovina la Canzone, il contest interattivo che coinvolge i telespettatori più attenti, ma anche i più veloci che, nel corso dell’ultima puntata, devono individuare un brano musicale e rispondere sul sito radio2.rai.it. Seguendo i programmi di Radio2 si potranno seguire tutti i retroscena di Pechino Express: giovedì 8 novembre, dalle 14.30 alle 16.00, a KGG, il programma di Katamashi e Gianluca Gazzoli, interverranno tutti i finalisti di questa sesta edizione.