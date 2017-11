GFVip: Francesco Moser il padre di Ignazio “…Se anche dicessi che sono contrario non farei altro che rischiare di allontanarmi da mio figlio. Ma lei che fa?…

Francesco Moser ex campione di ciclismo e padre di Ignazio, attualmente nell’occhio del ciclone per il “legame” all’interno della Casa del Grande Fratello Vip con Cecilia Rodriguez, sorella della ben più nota Belen, fa conoscere il suo punto di vista sulla vicenda in una intervista rilasciata a Chi. Moser, che non era d’accordo sulla partecipazione del figlio al reality puntualizza: È partito che eravamo nel pieno della vendemmia, gli ho detto: ‘Ma non puoi andare più tardi, quando abbiamo finito?’. Non l’ ho messo in guardia sui rischi della popolarità, è tutto nelle sue mani, non posso dirgli cosa deve fare, è lui che è lì dentro e deve decidere, ma sa come la pensiamo io e sua madre, e cioè che dovrebbe stare nei termini ‘normali’, anche se di normale c’ è poco.

Dice sull’argentina: L’ ho vista in tv ma non la conosco, intanto non è italiana e quello vuol dire già che ha un’ altra mentalità, se la cosa deve andare avanti bisogna che si conoscano bene. Se anche dicessi che sono contrario non farei altro che rischiare di allontanarmi da mio figlio. Ma lei che fa? La modella, un calendario sexy… Ma quello è un lavoro che oggi c’ è e domani non si sa. Anche Ignazio non si sa bene che lavoro faccia, dovrà chiarirsi le idee.

Tuttavia critica il tentativo di chiarimento di Francesco Monte : Ma se una ragazza ti scarica – dice – è finita lì, poi lui avrà avuto le sue ragioni per andare nella casa del Gf Vip ma non vedo perché abbia dovuto chiedere spiegazioni, poteva farlo privatamente in un altro momento. Magari la ragazza avrebbe dovuto dire ‘allora vado a casa e vengo con te’ e invece è rimasta.

Redazione