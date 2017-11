TV, ANTONIO RICCI: VORREI RENZI E BERLUSCONI A STRISCIA. FIORELLO? VOLEVO PORTARLO, MA… IO IN RAI? NON HO ESCLUSIVA, INNAMORATO DI TECHETECHETE’ E MIGLIOR PROGRAMMA MIKA.

“Se dovessi scegliere due politici a condurre Striscia la Notizia? Prenderei Renzi e Berlusconi, insieme. Sono due tipi di comicità diverse, uno è più un classico, da barzelletta, l’altro è più da ‘battuta’”. A parlare è Antonio Ricci, mente di Striscia la Notizia, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Chi è quello più ‘da battuta’ tra i due? “Da barzelletta classico è Berlusconi, Renzi ha una comicità più moderna”. Quali dei conduttori storici di Striscia le potrebbero ricordare il leader del Pd e quello di Fi? “Renzi – ha spiegato Ricci a Rai Radio1 – potrebbe ricordarmi Ficarra&Picone, Berlusconi più Ric o Raffaele Pisu”. Ha mai pensato di chiederglielo veramente. Magari – lo hanno stuzzicato i conduttori – accetterebbero…”E’ un terrore. Poi come me li levo di torno. Gli ascolti sarebbero altissimi la prima puntata. La seconda, poi, ne parliamo…” Chi le piacerebbe avere come conduttore? “Abbiamo un’antica promessa con Fiorello, con cui eravamo quasi lì per concludere tutto, in coppia con Staffelli. Erano parecchi anni fa, quando Fiorello stava passando a Sky”. Antonio Ricci tornerebbe mai in Rai? “Per mia natura, non ho mai avuto un contratto di esclusiva con nessuno. Ho avuto degli abboccamenti con la Rai ma non si sono mai spinti oltre il ‘petting’. Erano i tempi di Guglielmi e, per ultimo, ho avuto un contatto con Zaccaria”. Quali programmi tv le piacciono di più? “Sono innamorato di Techetechete’ e mi piace tantissimo Mika – ha concluso a Un Giorno da Pecora – che è nuovo, fresco, colorato, intelligente. Mi piace molto”.

