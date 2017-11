“COLORE ALIENO” IL NUOVO ALBUM DE “LA SCELTA” IN TUTTI I NEGOZI DA DOMANI VENERDI’ 10 NOVEMBRE 2017

in tutti i negozi e digital store da venerdì 10 novembre 2017

(Artist First)

LA SCELTA tornano a 9 anni di distanza dal loro ultimo album, con COLORE ALIENO, anticipato, lo scorso 17 ottobre, dal singolo Transoceanica (www.youtube.com/watch?v=SuWhzMtz6BU)

Perché questo titolo?

Il titolo del CD nasce dall’unione dei titoli di due canzoni significative del disco: “Colori” e “Alieno”. Alieno sta per alienazione, quella che ci ha portato questa società….dove si corre, dove non si alza la testa dal cellulare, dove si vive spesso una realtà parallela virtuale. Oggi tutto si appiattisce tutto è in bianco e nero.

Ma è possibile ribaltare il concetto iniziale di alienazione. Per noi infatti il vero alieno dei giorni d’oggi, non è chi è “alienato”, ma è chi ancora sa cogliere le sfumature, chi si sofferma sulle piccole cose, chi guarda e ha voglia di guardare ancora il mondo con curiosità, chi osserva, chi esce dal grigiore e desidera prendere colore. Uno diverso dai più, uno che sceglie, uno che si distingue, uno che ama. È per questo che l’unico colore della copertina è il rosso del cuore.

Cosi Mattia Del Forno da sempre front-man del gruppo, racconta il nuovo album, traccia dopo traccia…

SATURNO

È l’inizio del viaggio, una intro quasi interamente strumentale che anticipa l’atmosfera del disco.

ALIENO

“TUTTO QUELLO CHE HO FATTO DI GRANDE È AMARTI…” Sentirsi Alieno in questa società è restare aggrappati ai sentimenti nella loro essenza più profonda. Nel mondo sempre più virtuale in cui viviamo si ha la tendenza a compiere gesti eclatanti, ad emulare mettendosi in mostra a tutti i costi, gonfiando l’ego e lasciando l’amore ai confini dell’esistenza. Ritrovare la propria unicità e il proprio essere è vivere la realtà e non subirla.

TRANSOCEANICA

È il viaggio del pensiero seguendo il richiamo della musica; essa può risvegliare e far risuonare interiori armonie, sollevare intense e profonde emozioni. Suoni sintetici mescolati a riverberi e ritmica incalzante.

TAMBURO

Parola alla musica, al ritmo. Voce di un linguaggio senza tempo, senza territori ne confini, che unisce, comunica, aiuta a superare discriminazioni e frontiere. L’energia emanata dal suono del tamburo è vista come strumento di fraternità perché pervade tutte le nostre azioni e la nostra vita.

VENTO È un brano dal sapore africano che si apre con la splendida voce di Saba Anglana,

artista Italo Somala. Qui, il tema è la distanza incolmabile fra due amori lontani, che non si rivedranno mai più. Affidare la propria voce e il proprio amore al vento, resta l’unico richiamo possibile per non dimenticare.

LA FIAMMA DEL MOMENTO

È il brano più “pop” del disco. La notte come scenario di un amore segreto ma autentico. Viverlo nell’attimo, come un fuoco acceso, lasciandosi andare in libertà dove i freni razionali cedono alla passione. Sonorità electro-rock, con un ritornello martellante che si apre in maniera liberatoria.