PIERLUIGI DIACO E’ CONVOLATO A NOZZE CON ALESSIO ORSINGHER CON LA “BENEDIZIONE” DI MAURIZIO COSTANZO

Pierluigi Diaco, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico nonché speaker di RTL 102.5, sì è unito civilmente con il suo compagno Alessio Orsingher, classe 1986, ex giocatore di Volley e giornalista di La7. A celebrare l’unione Maurizio Costanzo con il quale Diaco collabora e lavora da diversi anni. Testimone è stata invece l’autrice televisiva Irene Ghergo. Diaco non ha mai parlato del suo privato salvo affermare: “Non credo nelle definizioni. La sessualità è un dettaglio della personalità non una patente di identità, non mi sono mai chiesta se lo è però bisessuale o che altro“. Diaco nel corso della sua lunga carriera professionale ha collaborato con importanti testate giornalistiche tra cui il Foglio di Giuliano Ferrara e attualmente è voce fissa del programma “no stop news” in onda tutte le mattine su RTL 102.5. E proprio dai microfoni di RTL stamattina ha ringraziato i follower per le congratulazioni dichiarando di essere felice e molto innamorato.

