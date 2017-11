GFVip la madre di Cecilia difende la figlia su Instagram

Al Grande Fratello VIP l’attenzione è concentrata tutta sulla coppia Rodriguez -Moser che con i loro “numeri sotto le coperte” mettono decisamente in ombra gli altri concorrenti. E dopo il papà di Ignazio, l’ex campione di ciclismo Francesco Moser, a rompere il silenzio e a replicare agli haters sempre più infastiditi dalla mancanza di ritegno dei due, interviene in difesa dell’argentina la madre che su Instagram scrive in risposta ad un hater: “Tu non lo hai fatto? allora applausi!” Poi, a giustificazione della scelta e del comportamento della figlia rivela di aver vissuto la stessa esperienza: “Ho lasciato una relazione di tre anni per uno che ho conosciuto in ufficio, però non sono stata insultata perché non sono stata spiata 24 su 24, Certo che tutti magari non hanno la stessa fortuna… io sono con lui sa… ho dimenticato… 34 anni!”.

