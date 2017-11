TV, FILIPPA LAGERBACK: DANIELE? NELLA CASA PER SUPERARE SUE PAURE, TIPO GIRARE SENZA MAGLIETTA

Filippa Lagerback, conduttrice tv e compagna di Daniele Bossari, oggi è stata ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, dove ha parlato dell’esperienza del suo partner nella casa del Grande Fratello Vip. Come pensa stia andando all’interno del reality? “Penso bene, lui ha fatto la scelta di entrare nella casa per fare un percorso personale”. Un percorso personale? “Si, per vincere le sue paure, le sue fragilità e debolezze ”. Quali paure? “Una delle sue paure era di farsi vedere senza maglietta. E ora gira sempre mezzo nudo, e anche nudo…io lo so perché lo seguo 24 su 24, ” Di solito, nel Gf, c’è sempre il momento in cui il l’uomo fidanzato ‘tentenna’ per una donna…”Chissà, mancano ancora alcune puntate – ha detto ironica la Lagerback – magari si mette con Malgioglio”. Secondo lei Cecilia Rodriguez ha fatto bene a lasciare il fidanzato per Ignazio Moser? “E’ difficile da commentare. Quel che mi pare di aver capito è che lei, dopo 50 giorni, avesse voglia di un po’ di affetto”. Il suo Daniele, invece, non sembra aver di questi problemi. “Evidentemente – ha detto a Un Giorno da Pecora – riesce a trattenersi”.