GfVIP: Cecilia Rodriguez vuole incontrare Francesco Monte e confessa a Moser: “Vedrai – quando usciremo, ci sarà la fila…Dirai io con te non esco più”

Da una parte Francesco Monte, ormai ex di Cecilia Rodriguez, scrive a Domenica In e ringrazia Barbara D’Urso anticipando l’intenzione di voler voltare definitivamente pagina e di non voler più intervenire in tv, almeno per parlare della storia in cui suo malgrado si è trovato coinvolto e che l’ha visto vittima sacrificale del “colpo di fulmine” che ha colpito la Rodriguez e Ignazio Moser all’interno della Casa più spiata d’Italia GfVip2: “Ciao Barbara, ti scrivo per ringraziarti per tutta la disponibilità e soprattutto per tutta sensibilità che hai dimostrato nell’arco di tutto questo periodo. Ho apprezzato moltissimo che non hai mai espresso nessun pensiero negativo a riguardo, come invece molti altri hanno fatto, e questo ti fa onore.”

Dall’altra invece esiste una Cecilia Rodriguez che afferma di volerlo incontrare una volta uscita dal reality show per scusarsi ancora: “Non vorrà vedermi – Ma chiamo tutti. Prendo un aereo e vado a Taranto”. “I suoi genitori se non mi vogliono capire non… – dice Cecilia – Non so che voglio… Voglio chiedergli scusa per come sono andate le cose e per ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per me. Punto”.

Cecilia pensa poi di trovare un’accoglienza calorosa quando uscirà dal reality e lo dice ad Ignazio Moser: “Vedrai – quando usciremo, ci sarà la fila, non riuscirai a camminare per la strada. Dirai io con te non esco più”.

Ma gli atteggiamenti troppo focosi tra lei e la sua nuova “fiamma” hanno sollevato non poche polemiche e proprio ieri l’hashtag #CeciliaeIgnaziofuori è balzato al primo posto come trend topic su Twitter. E’ voce unanime infatti che gli atteggiamenti dei due all’interno della Casa siano inappropriati per contesto, troppo espliciti, e per molti, spinti oltre i limiti della decenza, così tanto da far dire anche alla Simona Izzo “È questo l’esempio che diamo ai giovani? Come madre sono preoccupata…”.

Redazione