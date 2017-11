TALE E QUALE SHOW: VINCE LA 7a EDIZIONE MARCO CARTA! Dati di ascolto di sabato 12Nov_

Alla fine i pronostici hanno avuto ragione e ha vinto la settima edizione di Tale e Quale Show su Rai1, Marco Carta – primo nella classifica provvisoria da qualche settimana anche senza vincere mai una puntata ma che ha accumulato punti preziosi, grazie ai piazzamenti sempre altissimi in classifica. Marco si è cimentato nella difficile imitazione di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Ad incoraggiare il cantante preoccupato per la sua esibizione qualche giorno fa e in risposta alla sua richiesta di aiuto lo stesso Giuliano Sangiorgi dei Negramaro che ha scritto:

Divertiti Marco!!! È l’unico segreto vincente! ✌🏻g. — negramaro (@Negramaro) November 8, 2017

E Marco l’ha preso in parola, si è divertito e ha vinto con 436 voti totali comprensivi dei 10 punti di bonus che la Goggi gli ha destinato per il percorso sempre in crescita e per aver mantenuto sempre un comportamento discreto, gentile e umile. Al secondo posto la Minetti con 416 voti e Filippo Bisciglia al terzo gradino del podio con 414 voti. Quarto Federico Angelucci con 401 voti.

A partire da venerdì 17 novembre la prima delle tre puntate previste per il Torneo che incoronerà il Campionissimo 2017. Il neo-campione Marco Carta con Federico Angelucci, Filippo Bisciglia (i tre migliori della categoria uomini), Valeria Altobelli, Alessia Macari e Annalisa Minetti (le tre migliori della categoria donne) se la dovrànno vedere Bianca Atzei, Manlio Dovì, Lorenza Mario, Davide Merlini, Silvia Mezzanotte e Tullio Solenghi della scorsa edizione. Debora Iurato che avrebbe dovuto far parte della squadra ha declinato l’invito per impegni di lavoro.

Carlo Conti ha annunciato “sorprese” per la prossima puntata a partire dal quarto giudice che ha anticipato “ha a che fare con la mia ultima esperienza a Sanremo” …

Che si tratti della inarrivabile e imbattibile numero Uno della tv di massa Maria Di Mediaset che anche nella serata di ieri ha “portato a casa” il risultato dell’audience con 5.061.000 spettatori (share del 27,3%) contro il 21,1% della finale di Tale e Quale Show su Rai1 (4.028.000 spettatori)?

Redazione