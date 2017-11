“Io non abito al mare” è il nuovo singolo di Francesca Michielin che uscirà questo venerdì 17 settembre. Il singolo è tratto dal suo nuovo album in studio la cui pubblicazione è prevista entro la fine dell’anno ma di cui non sono stati ancora resi noti il titolo e data d’uscita. Il disco è stato prodotto a Los Angeles da Michele Canova e conterrà, come dice Francesca: “… molta verità, grande istinto. C’è molto di mio anche nella produzione”.

Io sono di qui Ma non sono di qui. Ho il #mare nella testa Il cuore sopra una montagna E un #Vulcano silenzioso che aspetta (la settimana prossima) 🤟🏻 A post shared by Francesca Michielin 🌋** (@francesca_michielin) on Nov 9, 2017 at 9:29am PST

