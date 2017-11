TV, GILETTI: STANOTTE HO DORMITO DUE ORE, DATI? E’ CURIOSO PROPRIO OGGI. ASPETTO…

Massimo Giletti, giornalista e conduttore, ieri è stato protagonista della prima puntata del suo nuovo show, in onda su La7, dal titolo ‘Non e’ L’Arena’. Come ha vissuto questa prima puntata? Giletti lo ha raccontato ad Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Ha dormito stanotte? “Non ho chiuso occhio, ho dormito un paio d’ore e alle 17.30 ero già sveglio”. Certo, perché probabilmente alle 10 si aspettava i dati Auditel..”Sapevo già che non sarebbero arrivati dai…”, ha detto scherzando Giletti a Radio1. “Non è la prima volta che i dati Auditel non escono, ma certo è curioso che proprio in una giornata così particolare non ci siano. Io lavoro e aspetto…”, ha proseguito a Radio1 Giletti. Se lei fosse stato davanti alla tv, avrebbe visto Fabio Fazio o le Iene? “Le Iene”. Ha ricevuto qualche in bocca al lupo che non si aspettava? “Sono arrivati tutti – ha detto Giletti a Un Giorno da Pecora – qualcuno forse si è dimenticato ma sapete, la domenica magari si fa altro…”Chi le ha scritto? “Carlo Conti, ad esempio, Rita Dalla Chiesa, Fiorello…” Qual è stato il messaggio più inaspettato in assoluto? “Dai vertici Rai mi aspettavo un messaggio, perché la vita cambia ma il rispetto delle persone deve rimanere. Non è arrivato, non importa”. Ieri, per la prima puntata del programma, in studio c’era la sua ex fidanzata Alessandra Moretti. “Credo che nella vita, nei momenti un po’ particolari, ci siano delle persone che vanno al di là dei ruoli”. Gran parte della puntata è stata dedicata alle vicende di Gianfranco Fini e del cognato Tulliani. L’ex presidente della Camera le ha scritto? “Fini va da Vespa e non da me, quindi- ha concluso a Un Giorno da Pecora – si è dato una risposta da solo”.

da Redazione@ungiornodapecora