L’imperdibile live all’Arena di Verona di Zucchero

Ogi, Martedì 14 novembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’emozionante e spettacolare live di Zucchero “SUGAR” Fornaciari registrato durante una delle ultime imperdibili tappe all’Arena di Verona della tournée mondiale “Black Cat World Tour”.

Sono stati 230.000 gli spettatori che hanno assistito in Italia al Black Cat World Tour di Zucchero, che ha realizzato, in 12 mesi, un totale di 22 concerti nella splendida Arena di Verona (prodotti da F&P Group), stabilendo così un record assoluto.

Durante lo show, Zucchero ha incantato e fatto ballare il pubblico con uno spettacolo ricco di intense emozioni e ha presentato live il suo ultimo disco di inediti, “Black Cat”, e i suoi più grandi successi, da “Vedo Nero” a “x Colpa di Chi”, da “Diamante” a “Il suono della domenica”, fino al toccante duetto virtuale con Luciano Pavarotti sulle note di “Miserere”.

Con Zucchero sul palco una super band internazionale composta da 12 elementi: Polo Jones (Musical director, bass & backing vocals), Kat Dyson (guitars, dobro, mandolin, bvs & backing vocals), BRIAN AUGER (hammond organ C3), Doug Pettibone (Pedal Steel Guitar, dobro, lap steel, banjo, guitar & backing vocals), Queen Cora Coleman (drums & backing vocals), Nicola Peruch (keyboards), Adriano Molinari (drums), Mario Schilirò (guitars), Andrea Whitt (violin, mandolin, pedal steel guitar), James Thompson (sax tenor, sax baritone, flute, harmonica & backing vocals), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (trumpet, flugelhorn, french horn) e Carlos Minoso (trombone, tuba).

Partito il 16 settembre 2016 dall’Arena di Verona, il “Black Cat World Tour” di Zucchero, in 14 mesi, è approdato in 4 continenti, registrando oltre 1.000.000 di spettatori con 137 concerti tra il Nord America, l’Oceania, l’Asia, l’Africa, l’Europa, fino ad arrivare in Sud America, dove il tour si è concluso lo scorso 29 ottobre a Curitiba.

Redazione