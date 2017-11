“Non è l’Arena”: esordio col botto per Massimo Giletti.

Massimo Giletti, silurato dalla Rai, tocca l’8,9% di share sfiorando i due milioni di telespettatori un vero e proprio botto, per La7, visti i suoi standard, con lo sbarco di Giletti e il suo “Non è l’Arena” sulla rete di Cairo. Un risultato oltre le aspettative e la rivincita c’è stata eccome, perché i dati dicono che Giletti sia andato ben oltre le sue più rosee aspettative, dichiarate qualche giorno fa, durante i preparativi per il suo nuovo talk show doppiando addirittura quel 4% di share che si era prefissato come obiettivo oltre il quale poter esultare,

Redazione