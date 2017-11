23 novembre – BASE Milano – ore 15.30

L’open lecture “VALORE ALLA MUSICA”

Un incontro organizzato da PMI dedicato a professionisti

e appassionati del settore

Ospite speciale EMIS KILLA

Il 23 novembre PMI – Produttori Musicali Indipendenti, l’Associazione dell’industria musicale indipendente italiana, presenta una open lecture dal titolo “Valore alla Musica”, un incontro dedicato a professionisti e appassionati del settore, inserito all’interno del Linecheck Music Meeting and Festival. Interverrà come ospite speciale il rapper multiplatino Emis Killa! L’appuntamento è alle ore 15.30 al BASE Milano (via Bergognone, 34). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Questa iniziativa – commenta Mario Limongelli, Presidente PMI – nasce dalla continua esigenza di tenere monitorato il valore della musica al fine di fornire gli elementi necessari alle aziende indipendenti per essere competitive».

Nell’era digitale, la musica ha una valenza culturale – come motore di relazioni sociali, scambi di idee, ispirazione ad ampio spettro – ed economica, generata anche dai nuovi modelli di business. Durante l’evento, promosso da PMI, si discuterà di come dare il giusto valore alla musica.

Nel corso della lecture si susseguiranno gli interventi di esponenti nazionali ed internazionali dell’industria musicale: Helienne Lindvall (Giornalista di The Guardian – precedentemente autrice per BMG),Charles Caldas (CEO di Merlin), Claudio Ferrante (Founder & CEO di Artist First) e Andrea Minoia (Editore di Billboard Italia). La discussione sarà moderata da Andrea Laffranchi (Giornalista del Corriere Della Sera).

L’evento si colloca nell’ambito della prima edizione della Milano Music Week. Dal 20 al 26 novembre a Milano, una settimana dedicata alla musica, che coinvolge tutti i protagonisti della filiera produttiva in una iniziativa di respiro internazionale.

Redazione