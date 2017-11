Comunicati

La marcia in diretta in uno Speciale Telegram condotto da Di Bella

Giovedì 16 novembre alle 17,45 e fino alle 18,30, andrà in onda in diretta da Ostia, su Rainews24, uno Speciale Telegram, condotto dal direttore Antonio Di Bella. In occasione della“marcia contro le mafie”, organizzata dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) e dall’associazione Libera, interverranno Giuseppe Giulietti, presidente della FNSI e Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera.

