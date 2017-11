18/11/2017 – 16:40 #RAI1: 60° ZECCHINO D’ORO Dall’Antoniano di Bologna quattro pomeriggi e una serata speciale per il compleanno dello Zecchino

Lo Zecchino d’Oro taglia il traguardo della 60ª edizione, e torna su Rai1 alle 16.40 in diretta dall’Antoniano di Bologna, ogni sabato dal 18 novembre al 9 dicembre. Condotto da Francesca Fialdini con Gigi & Ross, quest’anno vanta la direzione artistica di Carlo Conti.

Proprio Conti condurrà una spettacolare prima serata, l’8 dicembre, per ripercorrere – attraverso le canzoni – i ricordi, i personaggi e i momenti che hanno segnato la storia dello Zecchino d’Oro.

Saranno 12 le canzoni inedite in gara (con le quali il repertorio sale a 752 brani), i cui temi spaziano dalla favola ai social network, 18 gli autori di testi e musiche, 16 i piccoli interpreti provenienti da 10 diverse regioni d’Italia e selezionati dopo un tour che ha attraversato oltre 30 città, 60 i bambini del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna diretto da Sabrina Simoni che canteranno insieme ai solisti, per uno Zecchino d’Oro ricco di novità, in questo anno di grandi celebrazioni.

Le quattro puntate saranno così strutturate:

18 novembre – inizia la gara con l’ascolto di 6 canzoni, che saranno votate da una giuria di bambini tra gli 8 e i 12 anni affiancata da 4 giudici di eccezione, che per questa puntata saranno Cristina d’Avena, ospite fisso di questo 60° Zecchino d’Oro, Lino Banfi, Caterina Balivo e Simone Montedoro. Ospiti in trasmissione saranno anche Valter Brugiolo, interprete di Popoff, Thomas, direttamente da Amici di Maria de Filippi, e i protagonisti de “Il Magico Zecchino d’Oro”, musical prodotto in occasione del sessantesimo anniversario della manifestazione canora.

25 novembre – la gara prosegue con l’ascolto delle altre 6 canzoni, che saranno votate da una giuria di bambini tra gli 8 e i 12 anni affiancata da 4 giudici d’eccezione, tra cui Cristina d’Avena. Anche in questa puntata saranno ospiti uno storico interprete dello Zecchino d’Oro, un artista del panorama musicale contemporaneo e i protagonisti di un musical.

2 dicembre – verranno riascoltate tutte e 12 le canzoni in gara, che saranno votate da una giuria di bambini tra gli 8 e i 12 anni affiancata da 4 giudici d’eccezione, tra cui Cristina d’Avena. Anche in questa puntata saranno ospiti uno storico interprete dello Zecchino d’Oro, un artista del panorama musicale contemporaneo e i protagonisti di un musical.

9 dicembre – verranno ascoltate per l’ultima volta tutte e 12 le canzoni in gara, che saranno votate da una giuria di bambini tra gli 8 e i 12 anni affiancata da 4 giudici d’eccezione, tra cui Cristina d’Avena. I voti delle puntate precedenti si sommeranno a quelli di questa puntata, decretando così la canzone vincitrice del 60° Zecchino d’Oro. Anche in questa puntata saranno ospiti uno storico interprete della manifestazione canora, un artista del panorama musicale contemporaneo e i protagonisti di un musical.

Insieme ai bambini del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna diretto da Sabrina Simoni, i giovani interpreti saranno anche la voce de “Il Cuore dello Zecchino d’Oro”, il progetto di solidarietà di Antoniano onlus patrocinato da Rai Responsabilità Sociale legato alla trasmissione televisiva che promuove la campagna di raccolta fondi “Operazione Pane”, rivolta alle persone e ai nuclei familiari che vivono in povertà. “Operazione Pane” ha l’obiettivo di rafforzare l’esperienza avviata gli anni precedenti, supportando 14 mense francescane in Italia nell’erogazione quotidiana dei pasti e nelle successive attività di reinserimento per gli ospiti. Attraverso una donazione con SMS solidale al numero 45511, attivo dal 13 novembre al 10 dicembre, sarà possibile sostenere la rete di mense, donando un pasto a chi non ce l’ha.

Le 12 canzoni che concorrono per il 60° Zecchino d’Oro, varie nelle tematiche e nei generi musicali, sono prodotte dal Centro di Produzione dell’Antoniano sotto la direzione artistica del Maestro Peppe Vessicchio.

La regia delle quattro puntate in onda il sabato pomeriggio sarà di Roberto Croce, mentre la regia dello show in onda in prima serata sarà di Maurizio Pagnussat.

Anche RadioRai e RaiRagazzi racconteranno l’edizione numero 60 dello Zecchino. Rai YoYo presenterà le repliche della manifestazione alle 21.55 di venerdì 24 novembre per la prima puntata, del primo dicembre per la seconda, del 7 dicembre per la terza e del 14 dicembre per la finale. Le canzoni in gara della 60a edizione, poi, diventeranno anche quest’anno animate e saranno proposte a partire da domenica 19 novembre, alle 18.55, tutti i giorni su Rai YoYo. Si tratta della 14ª serie delle canzoni animate dello Zecchino d’Oro, realizzate da alcune delle più importanti case di animazione italiane, con la produzione dall’Antoniano, in collaborazione con Rai Ragazzi. Oltre ai 12 brani in gara ci saranno anche due “bonus track”, tra le quali una nuova, emozionante versione animata di “Goccia dopo goccia”.

Rai Radio Kids, invece, da quest’anno sarà la radio ufficiale dello Zecchino d’oro. Nei mesi di novembre e dicembre 2017 molti spazi della sua programmazione saranno dedicati a questo grande e storico appuntamento musicale per i bambini e le famiglie e alla storia delle 60 edizioni dello Zecchino d’oro. Ogni appuntamento su Rai1 sarà replicato da Radio Kids il 22 e 29 novembre e il 6 e 13 dicembre alle ore 18 e le quattro puntate saranno arricchite dal racconto di Armando Traverso con i pupazzi Lallo il cavallo e Lella la pecorella. Dalla loro “postazione radio” negli studi dell’Antoniano di Bologna, i simpatici conduttori realizzeranno una radiocronaca per far vivere ai piccoli radioascoltatori le emozioni e il clima della gara canora e del dietro le quinte del programma. A novembre e dicembre, poi, tutti i giorni alle 8.45, 11.15,13.45 e 18.45 sarà possibile ripercorrere la storia delle 60 edizioni del programma e riascoltare le canzoni più famose e più amate dal pubblico, e in special modo quelle che sono diventate cartoni animati prodotti da Rai Fiction. E sempre in questi mesi, tutti i giorni alle ore 8, 11, 14 e 18, andrà in onda “BIG BANG – Speciale Zecchino d’oro 2017”, un programma interamente dedicato ai concorrenti finalisti e alle canzoni da loro interpretate. Naturalmente sul sito di Radio Kids si potranno riascoltare tutte le puntate e gli speciali realizzati dalla radio, si potranno vedere i cartoni animati ispirati alle canzoni dello Zecchino d’oro, i contenuti extra, i commenti dei conduttori, le interviste ai protagonisti e sulle pagine social saranno postati in diretta foto e video dal backstage dell’Antoniano di Bologna.