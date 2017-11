GFVIP: “Mia moglie è arrabbiata” a dirlo Francesco Moser “…Ignazio sa come la pensiamo io e sua madre, deve restare nella normalità “

Il GFVIP continua a puntare sulla “storia” tra Ignazio e Cecilia entrambi in nomination per far “rumore”, ma a dare il colpo di grazia alla neo coppia è Francesco Moser papà di Ignazio che in una intervista su DiPiu ha commentato ancora una volta il comportamento del figlio: “Io sinceramente non lo seguo più perché non mi piace quello che vedo… Mia moglie Carla invece no lo segue proprio più è arrabbiatissima per quella scena e non riesce a sopportare di vederlo in tv in quel modo”, aggiunge poi : “Entrare al Grande Fratello è stata una sua scelta poi vedremo le conseguenze… Ignazio sa come la pensiamo io e sua madre, deve restare nella normalità“.

Intanto si smorzano le polemiche sulla scena hot dentro l’armadio di cui i due sono stati “attori” e che tanto hanno fatto parlare i media e indignato il web, dopo che nella puntata del GFVIP di lunedì sono passate le immagini che li scagionerebbero. Sull’episodio è intervenuta la stessa Belen che in difesa della sorella Cecilia ha pubblicato un lungo post in cui condanna duramente i leoni da tastiera: “massacrare la gente è diventato uno sport nazionale!!! se metteste tutta questa ira, tutto questo odio per rimproverare la gente che ha rovinato il vostro Paese e mi permetto di dire anche “nostro” perché mi sento italiana ormai… se tutta questa indignazione fosse proiettata sui veri problemi… allora forse cambierebbe il mondo! Ma no! La usiamo per il grande fratello!” e continua :”solo una parola mi viene …pena …certe persone mi fanno pena ma alla fine ognuno sta dove deve stare…ognuno si siede sulla sedia dove si deve sedere e con questo buona notte a tutti! PS guardate Instagram Stories capirete è meglio. Belen”

