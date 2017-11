17/11/2017 – 21:25 #RAI1: TALE E QUALE SHOW – parte il mini torneo di tre puntata. Nella prima Maria De Filippi quarto giudice

Parte la caccia al titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2017” con un mini torneo di 3 puntate. Dopo la proclamazione del “Campione di Tale e Quale Show 7”, avvenuta sabato scorso, che ha visto la vittoria di Marco Carta, comincia la corsa verso la finalissima del 1 dicembre.

Sul palco dello studio 5 della Dear di Roma, si “sfideranno” i 3 migliori uomini e le 3 migliori donne di questa settima edizione (Marco Carta, Filippo Bisciglia, Federico Angelucci, Annalisa Minetti, Alessia Macari, Valeria Altobelli) e i migliori 6 dell’anno scorso (Bianca Atzei, Manlio Dovì, Lorenza Mario, Davide Merlini, Silvia Mezzanotte e Tullio Solenghi). Eliminati dalla competizione invece Piero Mazzocchetti, Dario Bandiera, Platinette, Edy Angelillo, Benedetta Mazza e Claudio Lippi.

Come sempre i big dovranno imitare alla perfezione voce, portamento e stile di artisti nazionali e internazionali, cantando esclusivamente dal vivo, sempre sotto l’occhio scrupoloso e ironico della giuria composta da Loretta Goggi, Enrico Montesano e Christian De Sica. A cui si aggiunge per l’occasione, come quarto giudice, Maria De Filippi.

L’ottavo appuntamento con il programma, andato in onda sabato 11 novembre, ha visto alla fine trionfare Marco Carta, “Campione di Tale e Quale Show 7”. Sul podio, Annalisa Minetti e Filippo Bisciglia, mentre la vittoria di puntata è andata a Federico Angelucci che ha imitato Loretta Goggi.

Nel corso dell otto puntate, ricapitolando, Angelucci si è aggiudicato 3 vittorie di puntata (Mina, Freddie Mercury e Goggi) così come la Minetti (Celine Dion, Lp e Mia Martini) mentre Bisciglia è arrivato davanti a tutti in due occasioni (Franco Califano e Ligabue). Marco Carta pur non avendo vinto nessuna delle puntate, grazie al piazzamento costante al secondo posto delle classifiche settimanali (e da qui l’appellativo di “eterno secondo”) l’ha spuntata su tutti avendo maturato il maggior punteggio complessivo rispetto a chi pur vincendo le puntate settimanali non sempre ha ricoperto le prime posizioni scivolando a volte a metà classifica e oltre. Una vittoria a punti quindi ma che distaccando la seconda classificata, Annalisa Minetti, di ben 20 punti sta a significare che oltre ai punti c’è stato pure un merito riconosciuto e costante da parte della giuria.