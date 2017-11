AMICI17: Nel primo pomeridiano MARIA DE FILIPPI FORMA LA CLASSE – IL CAST AL COMPLETO

Nel primo pomeridiano del talent show di oggi, sabato 18 novembre, Maria De Filippi ha formato la classe della 17a edizione di “Amici“: 9 banchi di ballo e 15 di canto per un totale di 24 banchi. Corpo docente di canto rinnovato con nuovi ingressi: per il Canto figurano Paola Turci, Giusy Ferreri, Carlo Di Francesco e Rudy Zerbi. Per il Ballo, Bill Goodson, Alessandra Celentano, Garrison Rochelle e Veronica Peparini.

Questi i ballerini: Orion, Paola, Valentina, Vittorio, Nicolas, Lauren, Claudia, Bryan e Filippo.

Questi i cantanti: Audjah, Federico, Einar, Carmen, Emanuele, Elliot, Luca, Nicole, Biondo, Mose Yaser, Grace, Silvia e le band: The Jab e Black Soul Trio.

La corsa al serale cambia: solo i veri talenti saranno premiati con l’accesso allo show di prima serata. Lo spettacolo quest’anno oltre ad andare in diretta e ad avere il televoto s’arricchisce d’importanti novità nel cast artistico. Ad esempio le cantautrici Giusy Ferreri e Paola Turci affiancano il musicista e produttore discografico Carlo Di Francesco e il conduttore radiofonico e talent scout Rudy Zerbi in qualità di prof di canto. Il ballerino e coreografo Bill Goodson si aggiunge ad Alessandra Celentano, Garrison Rochelle e Veronica Peparini, in qualità di Prof di ballo.

A completare la squadra, tre tutor musicali: Annalisa Scarrone, Giovanni Caccamo e Michele Bravi; Merk & Kremont e Daddy’s Groove, produttori musicali e otto grandi autori: Roberto Casalino, Amara, Daniele Magro, Federica Abbate, Davide Simonetta, Giulia Anania, Gianni Pollex e Giuseppe Anastasi.

Il corpo di ballo dei professionisti è formata da : Elena D’Amario, prima ballerina della compagnia Parsons Dance, il ballerino Giuseppe Giofre’, Andreas Muller, vincitore della scorsa edizione di Amici, Sebastian Melo Taveira, vincitore del premio della critica di Amici 16, Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, conduttori del daytime del programma e ballerini di Amici, Giulia Pauselli, ha ballato al Teatro alla Scala di Milano e al Crazy Horse di Parigi, Virginia Tomarchio, vincitrice di Amici 14 e ballerina dell’Opera di Roma, Simone Nolasco, ballerino classico all Royal Accademy School of London, Gabriele Esposito, vincitore di Amici 15, Francesca Tocca, già tra i ballerini di Amici, Federica Panzeri, interprete di Notre Dame de Paris”.

