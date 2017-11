GIANNI MORANDI FISCHIATO AD XFACTOR

Gianni Morandi fischiato nel corso della quarta puntata di XFactor. Al pubblico in studio e social non è proprio piaciuta la sua scelta di salvare Rita Bellanza, una delle favorite dopo le audition, salita alla ribalta dopo che la sua versione di Sally di Vasco Rossi è diventata virale sul web.

In questo quarto live show le regole sono cambiate, tre manche e tre cantanti a rischio, in palio la possibilità di esibirsi la prossima settimana con il proprio inedito.Ieri, la Bellanza é finita al ballottaggio con Camille Cabaltera e Gabriele Esposito, dopo un’interpretazione poco convincente de “La Donna Cannone” di Francesco De Gregori, e Morandi, nei panni del quinto giudice “chiamato” a salvare uno di questi tre concorrenti ha scelto Rita Bellanza : “Mi sono piaciuti tutti, ognuno ha qualcosa di forte e di personale – dice Gianni Morandi – Se devo dire solo un nome faccio quello di Rita Bellanza“. Ma il pubblico in studio e anche quello del social network non è stato d’accordo e lo ha palesato a suon di fischi e tweet all’indirizzo di Morandi.

Redazione