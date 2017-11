RAI1: CHE FUORI TEMPO CHE FA Ospiti: Federica Pellegrini, Amanda Sandrelli, Claudio  Bisio, Francesco Piccolo, Edoardo Leo, Mario Calabresi

Che Fuori Tempo Che Fa sarà aperto dalla copertina di Maurizio Crozza in cui il comico genovese commenta le notizie della più stretta attualità con la sua cifra satirica unica.

Al tavolo, oltre alla presenza fissa di Fabio De Luigi, anche in questa puntata un parterre di eccezione. In primis Claudio Bisio, protagonista de Gli Sdraiati, il film di Francesca Archibugi tratto dal romanzo di successo di Michele Serra. Insieme a lui lo scrittore Francesco Piccolo che, de Gli Sdraiati, ha scritto la sceneggiatura accanto alla regista. Poi Edoardo Leo protagonista della trilogia Smetto quando voglio di Sidney Sibilla di cui il 30 novembre esce l’ultimo capitolo, il film Smetto quando voglio ad honorem. E ancora, Federica Pellegrini, La “Divina”, la più grande nuotatrice della storia italiana, e Amanda Sandrelli, regista e attrice attualmente in teatro con uno spettacolo intenso e particolare che parla di accoglienza “Vivo in una giungla, dormo sulle spine”. Infine Mario Calabresi, direttore del quotidiano La Repubblica, alla vigilia del rinnovamento del giornale nella sua versione cartacea e digitale.

Che fuori tempo che fa è realizzato da Rai1 in collaborazione con l’OFFicina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani.

Redazione