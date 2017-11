STEF BURNS: PARTE DA ROMA IL 13 DICEMBRE LA NUOVA SERIE DI CONCERTI DEL CHITARRISTA AMERICANO

STEF BURNS

PARTE IL 13 DICEMBRE DA ROMA

“ITALIAN JOB TOUR 2017 – THE REPRISE”

STEF BURNS, dopo il tour negli Stati Uniti e in Giappone con Huey Lewis & the News, tornerà in Italia per una breve serie di date che partendo da Roma, toccherà la provincia diPistoia, Brescia, Como, Mantova, e si chiuderà in Friuli con due concerti a Udine e Pordenone.

Si tratta della ripresa del suo “The Italian Job Tour”, che in primavera l’aveva visto esibirsi con successo un po’ in tutta Italia, prima del tour estivo con BGH, trio con Claudio Gallo Golinelli e Will Hunt. Il chitarrista, che da anni incanta i fan con la sua Fender Stratocaster, suonerà in qualità di special guest alcuni classici rock con l’energia e l’entusiasmo che da sempre lo contraddistingue.

Questi gli appuntamenti previsti: 13 dicembre Roma, L’asino che vola; 14 dicembre Agliana (PT), Birreria HB; 15 dicembre Cazzago S. Martino (BS), Rockout; 16 dicembre Cantù (CO), All’Una e35 circa; 17 dicembre Castelgoffredo (MN), Sala Civica; 22 dicembre Udine, Centro Storico; 23 dicembre Pordenone, Piazza XX Settembre.

I biglietti sono in vendita da domani. Per info e prenotazioni visitare la pagina Facebook: www.facebook.com/ulivebooking

L’ultimo album di inediti è Roots&Wings (etichetta Ultratempo) un disco rock sincero e sentito che lo vede nella triplice veste di autore chitarrista e interprete, disponibile nei migliori negozi in versione digitale, CD e Vinile. (Itunes -> https://itunes.apple.com/it/album/roots-wings/id796351493)

Contiene la ballad Home Again, l’ultimo singolo estratto dall’album, il cui videoclip è ambientato nel deserto californiano con suggestive immagini diretto da Andrea Jako Giacomini. (Youtube -> https://www.youtube.com/watch?v=3dUddbJWxwA)

Tracklist di Roots & Wings: What doesn’t kill us, Something Beautiful, Miracle Days, Home Again, Paper Cup, Cover You, Sky Angel, Heaven is Blue, Roots & Wings, Us, Patience

STEF BURNS è un chitarrista e cantautore californiano, nato a Oakland, nel 1959. La sua carriera è ricca di collaborazioni con numerosi artisti tra i quali Sheila E, Berlin (quelli di Top Gun), Narada Michael Walden, Michael Bolton, Y&T, Alice Cooper. Nel 1993 inizia una collaborazione con Vasco Rossi, dal 1995 anche per il live, in occasione dell’evento Rock Sotto l’Assedio. Dal 2000 entra a far parte della band Huey Lewis & the News con cui tuttora suona incessantemente negli Stati Uniti ed in giro per il mondo. Da qualche annoStef Burns ha anche intrapreso una carriera solista ed ha all’attivo quattro album in studio: Swamp Tea, Bayshore Road (scritto con il chitarrista acustico Peppino D’Agostino) World Universe Infinity (e il dvd World Universe Infinity Live) che segna la svolta rock dell’artista ed il recente Roots & Wings, uscito anche nella versione vinile + cd completo con l’aggiunta di 3 bonus tracks (Ultratempo/Self), con il quale si presenta per la prima volta nella triplice veste di autore, chitarrista e interprete.

Video:

What doesn’t kill us https://www.youtube.com/watch?v=PlVCaivYy2c

Miracle Days https://www.youtube.com/watch?v=BipQ5nCRxNs

Heaven is blue https://www.youtube.com/watch?v=AM6_3XqnR2g

Home Again https://www.youtube.com/watch?v=3dUddbJWxwA

CALENDARIO

13/12 ROMA L’ASINO CHE VOLA

14/12 AGLIANA (PT) BIRRERIA HB

15/12 CAZZAGO S. MARTINO (BS) ROCKOUT

16/12 CANTÙ (CO) ALL’UNA E35 CIRCA

17/12 CASTELGOFFREDO (MN) SALA CIVICA

22/12 UDINE CENTRO STORICO

23/12 PORDENONE PIAZZA XX SETTEMBRE

Redazione