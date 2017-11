Fabrizio Frizzi: dopo l’ischemia sorride a passeggio con la sua famiglia

Fabrizio Frizzi si è rimesso “in piedi” come dimostrano le foto pubblicate su Chi . Eccolo a passeggio sorridente con la moglie Carlotta e la figlia Stella, dopo la grande paura a causa dell’ischemia che l’ha colpito circa un mese fa durante la registrazione di una puntata dell’Eredità. Sull’accaduto è stato sempre mantenuto il massimo riserbo finché lo stesso Frizzi non ha scritto su Facebook : “Cari amici sono felice di potervi scrivere per dirmi che combatto per riprendermi grazie a tutti per i messaggi che piano piano leggerò è che mi daranno la forza di spersa superare questa brutta avventura. Un abbraccio a tutti”. Redazione

