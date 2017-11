LUCIO DALLA: “COME È PROFONDO IL MARE” (Legacy Edition) il 24 NOVEMBRE torna nei negozi il capolavoro di uno dei più grandi artisti italiani!

LUCIO DALLA

“COME È PROFONDO IL MARE”

Legacy Edition

A 40 ANNI DI DISTANZA DALLA PRIMA PUBBLICAZIONE

IL 24 NOVEMBRE TORNA NEI NEGOZI

IL CAPOLAVORO DI UNO DEI PIÙ GRANDI ARTISTI ITALIANI!

DISPONIBILE IN 2 VERSIONI

CD “Come è profondo il mare”

+ CD bonus con 7 BRANI LIVE IN VERSIONE INEDITA+LIBRETTO 40 PAGINE

LP “Come è profondo il mare” rimasterizzato a 24bit/192KHZ

+ CD bonus con 7 BRANI LIVE IN VERSIONE INEDITA+LIBRETTO

…E DOMANI SERA ALLE 21.15 SU SKY ARTE HD

“33 GIRI – Italian Masters”

Lo speciale dedicato al grande cantautore

con interviste e contributi inediti

A quarant’anni di distanza dalla prima pubblicazione, torna nei negozi “COME È PROFONDO IL MARE”– Legacy Edition, uno dei capolavori del grande LUCIO DALLA, disponibile da venerdì 24 novembre.

“COME È PROFONDO IL MARE”– Legacy Edition uscirà nella versione CD che comprende l’album “Come è profondo il mare” + 1 CD bonus contenente 7 brani live in versione inedita e un libretto di 40 pagine con foto e contenuti inediti e la versione LP dell’album rimasterizzato a 24bit/192KHZ, la migliore definizione attualmente possibile, + 1 CD bonus con 7 brani live in versione inedita e libretto.

Anche SKY ARTE celebra LUCIO DALLA! Domani, mercoledì 22 novembre, andrà in onda infatti la prima puntata di “33 GIRI – Italian Masters” (ore 21.15 su Sky Arte), una produzione originale Sky Arte HD realizzata da Except, che sarà suddivisa in sette puntate alla scoperta di album storici di grandi cantautori italiani. La prima puntata sarà dedicata appunto al grande Lucio Dalla e al suo “Come è profondo il mare”, attraverso interviste, aneddoti e contributi inediti per rivivere la fasi che hanno portato alla realizzazioni di questo album straordinario.

Domani, mercoledì 22 novembre, inoltre verrà pubblicato sul canale Vevo di Lucio Dalla il videoclip di “Come è profondo il mare”(https://www.vevo.com/artist/lucio-dalla) con Luca Carboni e con la regia di Gianluca “Calu” Montesano.

“Come è profondo il mare”, pubblicato per la prima volta nel 1977, è il primo disco in cui Lucio Dalla è autore anche dei testi ed è proprio con questo album che si consacreranno le sue doti da solista. A 40 esatti dalla prima pubblicazione del brano, Sony Music vuole rendere omaggio e celebrare questo grande artista attraverso la ripubblicazione di questo suo capolavoro.

