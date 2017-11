Maria De Filippi: «Così cambierò “Amici”. Sanremo? Lo farei con Luciana Littizzetto»

In una intervista rilasciata a «Oggi» Maria De Filippi ha svelato i nuovi progetti: una collaborazione con Sabrina Ferilli, un’edizione Vip di «Temptation Island». e la possibilità di tornare a condurre il Festival ma con Lucianina (Littizzetto).

Andando per ordine su Amici ha detto: «Il serale di “Amici”, a differenza degli anni passati, andrà in onda in diretta. Sto riflettendo sul ruolo forse troppo centrale dei direttori artistici»

Tra le novità annuncia una collaborazione d’eccezione: «Sabrina Ferilli sarà con me nelle due puntate dello show House Party che andrà in onda su Canale 5 in primavera. In una delle due ci sarà anche Francesco Totti». Anticipa anche un’edizione Vip di «Temptation Island», ma a fare da narratrice potrebbe esserci Simona Ventura: “Verrà registrata questa estate subito dopo la versione classica e si avvarrà della stessa location… Ma non avrà Filippo Bisciglia come narratore… Potrebbe farlo la Ventura? Posso solo dirle che Simona sarebbe sicuramente in grado di condurlo”..

E sulla Rai, Maria De Filippi ha detto : «Un lavoro in Rai? Mi spaventa la precarietà dei rapporti con i referenti. In Rai tutto cambia velocemente e in base agli assetti politici. Non riuscirei a lavorare senza veder garantita la continuità delle relazioni con chi è al timone dell’azienda».

Dice di condividere la scelta di Massimo Giletti di abbandonare viale Mazzini: «Se quel che ho letto è vero, credo che Massimo abbia fatto la scelta giusta. Anche io avrei rifiutato di rinunciare a un programma, peraltro di grande successo come L’Arena, per degli Speciali… avrei considerato questa contro-proposta come un contentino che sa di presa in giro». E spende due parole in difesa di Fabio Fazio: «Negli ultimi tempi è un po’ un capro espiatorio, quasi fosse lui la causa di tutti i mali della Rai. Mi sembra che si stia davvero esagerando».

E sul Festival di Sanremo,non esclude una nuova co-conduzione dopo l’esperienza con Carlo Conti: «: «Lo farei senza dubbio con Lucianina (Littizzetto, ndr). Con la Clerici? Ci farei un pensierino… potrebbe essere molto divertente».

