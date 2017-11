MUSICA, AL BANO: MI RITIRO PERCHE’ SAREI UN COGLIONE A NON ASCOLTARE IL MIO CORPO, DA VESPA HO FATTO FATICA PAZZESCA A CANTARE E HO CAPITO CHE ERA ARRIVATO IL MOMENTO (VIDEO)

“Se mi ritiro? Dopo un cancro, un infarto, un’ischemia sarei un coglione se non decidessi di darmi una calmata. Quando il tuo corpo ti presente il conto è giusto tenerlo in considerazione”. A parlare, confermando il suo futuro ritiro dalle scene, è il celebre cantante Al Bano Carrisi, che oggi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “L’idea del ritiro dalle scene, alla fine del 2018, mi è nata durante la mia apparizione a Porta a Porta”. Come mai? “Lì ho cantato facendo una fatica pazzesca, e allora ho capito che era arrivato il momento di appendere il microfono nella mia stanza da letto”. Quindi è stanco dal punto di vista fisico, non si è annoiato di fare il cantante. “No, io amo io il mestiere – ha detto il cantante a Un Giorno da Pecora – ma bisogna sapersi ascoltare”. Non può cantare ‘risparmiandosi’ un po’? “No, o canti o non canti”. Dove si terrà il suo ultimo concerto? “Probabilmente a Roma, potrebbe essere anche all’Hotel Cavalieri Hilton, dove nel 1966 partecipai al mio primo festival, che vinsi quando mi ripresentai un anno e mezzo dopo”. Quale potrebbe esser l’ultimo brano che canterà? “Non ci ho pensato ancora, ma potrebbe essere ‘E’ la mia vita’”. Quanti concerti farà nel 2018 per salutare tutti i suoi fan? “Tre quarti del 2018 sono già impegnati per i concerti. Andrò in Australia, in Russia, in Germania – ha concluso a Rai Radio1 -, insomma sono impegnatissimo”.

