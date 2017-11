23/11/2017 – 17:00 #RAI RADIOLIVE: “ERA ORA” Ospite della puntata Mannarino

Giovedì 23 novembre alle 17.00 Mannarino sarà ospite di “Era Ora”, il lato C della musica, in onda su RaiRadioLive. Intervistato da Maria Cristina Zoppa, l’artista romano racconta il suo ultimo lavoro “ Apriti cielo Live” e presenta le date del suo nuovo concept tour L’impero crollerà che arriverà nei principali teatri italiani.

Nella lunga chiacchierata Mannarino, artista eclettico e coraggioso, ha offerto anche una dimensione più intima: “Quello che mi fa star bene nella vita sono le cose vere, i rapporti veri con le persone. E’ una cosa che va contro le leggi della fisica quello che chiamiamo Amore per cui tu dai e invece sembra che hai preso; ti toglie energia e te la restituisce pulita. Le speranze vanno messe sulle cose vere, concrete non su un palliativo fittizio o su un surrogato di una felicità che non è la tua”.

Il cantautore, incalzato dalla conduttrice, ha commentato anche la mancata qualificazione della nostra Nazionale ai mondiali di calcio del 2018: “Penso che la mia idea sia totalmente opposta a quella di Buffon perché se l’Italia vince i Mondiali è un episodio che va ad aggiungere credibilità e sentimento della Patria, ma fittizio. Hai vinto una partita di pallone: non sono cambiate le cose fondamentali in questo Paese. Quello che mi interessa sono gli esseri umani perché il giorno dopo la vittoria dell’Italia ai Mondiali tutto torna come prima e non cambia nulla.

Redazione