Penultimo appuntamento venerdì 24 novembre alle 21.25 con “Tale e Quale Show”, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti leader del prime-time del venerdì sera.

Prosegue la sfida tra i 3 migliori uomini e le 3 migliori donne di questa edizione (Marco Carta, Filippo Bisciglia, Federico Angelucci, Annalisa Minetti, Alessia Macari, Valeria Altobelli) e i migliori 6 dell’anno scorso (Bianca Atzei, Manlio Dovì, Lorenza Mario, Davide Merlini, Silvia Mezzanotte e Tullio Solenghi) per conquistare il prestigioso titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2017” in palio che sarà assegnato nel corso dell’ultima diretta (venerdì 1 dicembre).

La settimana scorsa ha vinto la puntata, Lorenza Mario: la “sua” interpretazione di Dionne Warwick le ha permesso di essere in testa alla classifica provvisoria, precedendo Silvia Mezzanotte (Adele) e Tullio Solenghi (Bruno Lauzi), secondi a pari merito. Ma tutte le esibizioni dei 12 artisti sono state emozionanti e hanno messo in grande difficoltà Loretta Goggi, Enrico Montesano, Christian De Sica e Maria De Filippi, giurata d’eccezione della nona puntata, mentre in questa decima puntata sarà Massimo Ranieri ad affiancare i 3 giudici dello show.

La classifica provvisoria racconta di una distanza minima tra i 12 protagonisti del varietà e dunque già da questa decima puntata potrebbero esserci clamorosi ribaltoni in cima. Ecco in quali pop star dovranno “immedesimarsi” i 12 protagonisti che, è bene ricordare, cantano esclusivamente dal vivo e in diretta: Valeria Altobelli sarà Cher, Federico Angelucci ricorderà David Bowie, Bianca Atzei si immedesimerà in Noemi, Filippo Bisciglia si trasformerà in Enrico Ruggeri, Marco Carta avrà le sembianze di Miguel Bosé, Manlio Dovì omaggerà l’arte di Renato Carosone, Alessia Macari si scatenerà con Raffaella Carrà, Lorenza Mario farà rivivere Marilyn Monroe, Davide Merlini imiterà Massimo Ranieri e Silvia Mezzanotte Ivana Spagna, Annalisa Minetti si metterà alla prova con Cyndi Lauper, Tullio Solenghi vestirà i panni di Fabio Concato.

Gabriele Cirilli in quest’occasione sarà Aladdin.

Tutti gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli, con la consulenza musicale di Fabrizio Bigioni.

