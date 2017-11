NICCOLÒ FABI

“DIVENTI INVENTI 1997 – 2017”

DOMENICA al PALALOTTOMATICA di ROMA

CON UNO CONCERTO UNICO PER FESTEGGIARE 20 ANNI DI MUSICA

Online il video de “IL PRIMO DELLA LISTA”

http://vevo.ly/spjbUm

PROVINO inedito estratto dal doppio CD

Mancano pochi giorni al concerto che NICCOLÒ FABI terrà al PALALOTTOMATICA di ROMA per festeggiare i suoi 20 anni di musica. Dopo un lungo periodo di grandi successi e soddisfazioni, il live di domenica, 26 novembre, sarà un’occasione unica per riunire nel luogo simbolo della sua città il pubblico che da sempre lo segue e tante persone che hanno condiviso il suo percorso artistico in questi primi vent’anni (Piazzale Pier Luigi Nervi, 1 – apertura porte ore 19.00 – inizio concerto ore 21.00).

Il progetto-racconto “DIVENTI INVENTI 1997-2017” non è solo un concerto… ma è anche 1 DOPPIO CD e 1 COFANETTO in edizione limitata: una raccolta interamente prodotta, arrangiata e registrata in totale autonomia da Niccolò Fabi a Campagnano di Roma.

È online il video de “Il Primo della Lista”, provino inedito estratto dal doppio CD “DIVENTI INVENTI 1997-2017” di NICCOLÒ FABI che sarà in rotazione radiofonica da venerdì 10 novembre. Il video del brano è visibile al seguente link: http://vevo.ly/spjbUm.

Di seguito la tracklist del doppio cd “DIVENTI INVENTI 1997-2017”: CD1 DIVENTI INVENTI: Il Giardiniere 2017 – È non è 2017 – Una somma di piccole cose – La promessa 2017 – La bellezza 2017 – Facciamo finta – Ecco 2017 – Filosofia agricola – Rosso 2017 – Il mio stato 2017 – Una mano sugli occhi – Una buona idea 2017 – Solo un uomo 2017 – Lasciarsi un giorno a Roma 2017 – Costruire 2017 – Diventi inventi.Cd2 RARITIES: Senza capelli Demo – Dieci centimetri Demo – Elementare Demo – La mia fortuna Demo – Come sarà salvare il mondo Demo – Soltanto uno sguardo Demo – Il primo della lista Demo – Un passo alla volta Demo – Attesa e inaspettata Live.

Oltre al DOPPIO CD è disponibile anche, in edizione limitata e in esclusiva solo su Amazon, il cofanetto “DIVENTI INVENTI 1997 – 2017” contenente il doppio CD, un doppio LP in vinile (contenente i brani del primo CD), un 45 giri, un CD Live con una selezione dei brani interni alla scaletta del tour estivo 2017, e un libro-intervista inedito, “Solo un uomo”, scritto da Martina Neri. Il libro, una chiacchierata con Niccolò lunga 9 anni, è suddiviso in capitoli che raccontano i singoli dischi e i progetti del cantautore. Fanno da contrappunto alla chiacchierata con Niccolò gli interventi di alcuni musicisti e collaboratori che lo hanno affiancato in questi 20 anni di percorso musicale.

Di seguito la tracklist del CD LIVE (contenuto solo nel cofanetto): Una somma di piccole cose – Non vale più – 10 centimetri – È non è – Ecco – Le chiavi di casa – Il negozio di antiquariato – Una buona idea – Costruire – Vento d’estate – Offeso – Lasciarsi un giorno a Roma – Capelli – Lontano da me.

Più di 80 canzoni, 8 dischi di inediti, 1 raccolta ufficiale, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto” (vinte per i suoi ultimi due album) e dopo 20 anni di musica Niccolò Fabi è oggi considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Tanta musica nel percorso del cantautore, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente alla musica d’oltreoceano. È un percorso artistico incentrato sulla ricerca della libertà espressiva quello che in questi anni ha inseguito il cantautore romano e ne è dimostrazione il più recente “Una somma di piccole cose”, che da lui stesso è stato definito il disco che avrebbe sempre voluto scrivere.

