“Come Neve” e’ il titolo del nuovo singolo che mette ‘insieme’ le voci di Giorgia e Marco Mengoni

Ora è certo …si intitola Come Neve il brano che sancisce l’incontro di due voci ‘importanti’ del panorama musicale. Scritto a quattro mani da Tony Maiello, Davide Simonetta e dagli stessi Giorgia e Marco Mengoni, sarà in radio dal 1 dicembre e anticipa l’uscita di Oro Nero Live della cantante disponibile in tutti negozi dal 19 gennaio anche in versione Deluxe ed è anche uno dei brani inediti prodotti da Michele Canova. Diventata ufficiale, la notizia dell’attesissimo ‘duetto’ ha avuto una eco impressionante, dai social alle radio più popolari passando per MTV, ha galvanizzato l’attenzione dei tantissimi estimatori dei due artisti rimbalzando alla velocità della luce in ogni dove e tanto da meritarsi a tempo di record l’apertura di una pagina apposita su Wikipedia ancora prima del ‘rilascio’. E per celebrare un anno particolarmente fortunato costellato di successi Giorgia dal 2 marzo tornerà con uno spettacolo live e per la prima volta salirà su un palco centrale a 360° in tre dei più importanti palazzetti di Italia a Roma a Milano a Padova. Queste le uniche date di Oronero Live prodotte e organizzate da Vivo Concerti: 2 e 3 marzo al Palalottomatica di Roma – 7 e 8 marzo al Mediolanum Forum di Milano – 12 e 13 marzo alla Kioene Arena di Padova. Redazione

Condividi su: Twitter

Facebook

Google

Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati