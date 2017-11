Maria De Filippi minacciata si è rivolta alla DIGOS.

Maria De Filippi non si sente sicura, da quando ha introdotto una variazione sul format di Uomini e Donne con l’introduzione del Trono Gay (in onda su Canale 5 che ha l’obiettivo di far trovare l’anima gemella ai partecipanti del format), ha ricevuto da parte di omofobi numerose minacce anonime anche inquietanti che l’hanno preoccupata tanto da decidere di richiedere l’intervento della Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (DIGOS ndr) .

«Sono contenta del percorso fatto da Alex Migliorini, un ragazzo d’altri tempi. Si è presentato ai provini con i genitori. Siamo già alla ricerca di un nuovo tronista gay, bisogna fare molta attenzione perché siamo molto esposti. Mi sono dovuta rivolgere alla DIGOS per denunciare minacce anonime» e poi: « Non ho capito questo clamore, nel senso che ho già raccontato a C’è Posta Per Te tante storie omosessuali! Quando iniziano ad arrivare una serie di richieste di un certo tipo, di sorprese da fidanzato a fidanzato, devi prenderne atto. Punto» ha raccontato a Oggi.

