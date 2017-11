Nuovo appuntamento con “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin in studio Massimo Ranieri

Sabato 25 novembre su Canale 5, alle ore 16.00, appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Ospite, per la prima volta, un vero istrione del cinema e del teatro italiano: Massimo Ranieri. L’attore racconterà la sua incredibile carriera e presenterà il film musicale “Riccardo va all’inferno”, diretto da Roberta Torre, al cinema dal 30 novembre.

Cinquant’anni appena compiuti e una vita passata tra radio e tv: Silvia Toffanin incontra Nicola Savino. Nel corso dell’intervista Nicola riceverà gli auguri di un suo amico speciale, Fiorello.

Verissimo celebrerà Max Pezzali, un altro super cinquantenne che ha fatto cantare intere generazioni.

Infine, in esclusiva, per lo spazio dedicato a “Grande Fratello Vip” sarà in studio l’ultima eliminata dalla casa Cecilia Rodriguez e tornerà in studio anche suo fratello Jeremias Rodriguez.

