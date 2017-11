27/11/2017 – 23:20 #RAI1: CHE FUORI TEMPO CHE FA Tra gli ospiti Albano, Moser, Daverio, Vessicchio e Francesca Michielin

Lunedì 27 novembre, alle 23:20 su Rai1, nuovo appuntamento con Che Fuori Tempo Che Fa, il nuovo tavolo del lunedì con Fabio Fazio.

Il programma sarà aperto dalla copertina di Maurizio Crozza.

Al tavolo insieme a Fabio Fazio e Fabio De Luigi ci saranno: Al Bano, al secolo Albano Carrisi, per parlare del suo libro “Madre Mia. L’origine del mio mondo”, ritratto affettuoso della madre Jolanda; Francesco Moser con 273 vittorie è il ciclista italiano più titolato, da poco sono terminate le riprese del film “Moser- Scacco al tempo” di Nello Correale che lo ha seguito per un anno con le telecamere per comporre un inedito ritratto dell’uomo, della famiglia e della comunità che lo circonda. E ancora: Philippe Daverio di cui è appena uscito l’ultimo libro “Ho finalmente capito l’Italia”, Peppe Vessicchio, produttore artistico del 60° Zecchino d’Oro; Valentina Bellé tra gli interpreti della commedia sentimentale, ironica e originale, “Amori che non sanno stare al mondo” e la cantautrice Francesca Michielin, nelle radio con il nuovo singolo “Io non abito al mare”, brano che anticipa il suo prossimo progetto discografico. Antonio Cabrini commenterà gli episodi più significativi della settimana sportiva.

Che fuori tempo che fa è realizzato da Rai1 in collaborazione con l’OFFicina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani. Che fuori tempo che fa è scritto da: Gianluca Brullo, Claudia Carusi, Fabio Fazio, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva, con la consulenza di Antonio Bergero e Giacomo Papi. La scenografia è di Marco Calzavara. Produttori esecutivi Rai Maria Cristina Apollonio e Luisa Pistacchio, Produttore esecutivo L’OFFicina Edoardo Fantini.