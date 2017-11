Luca Napolitano ritorna con il singolo “Anche Stavolta” che anticipa il terzo album ancora in lavorazione

Ad un anno dal suo successo Ci whatsappiamo del 2016, è uscito venerdì 24 novembre, Anche stavolta, nuovo singolo di Luca Napolitano che segna il ritorno del cantautore che partecipò ad Amici nell’edizione del 2008 dove arrivò terzo. Il brano scritto dallo stesso Luca insieme a Francesco Ciccotti e al maestro Adriano Pennino che ne firma anche gli arrangiamenti e anticipa il nuovo e terzo progetto discografico, ancora in fase di lavorazione, che prevede 11 brani la cui pubblicazione è prevista per il prossimo anno. Il singolo, disponibile in download su Itunes, in tutti gli store digitali e piattaforme streaming. è accompagnato da un videoclip interamente girato a Roma, nello studio di Cinecittà 3 che utilizza la tecnica del green screen per ricreare un paesaggio lunare, un mistico altrove dai contorni indefiniti, nel quale ambientare i conflitti sentimentali di due giovani apparentemente vicini, ma in realtà, per riprendere le parole dell’artista, “lontani anni luce”.

Luca dà così voce alle speranze e ai sogni dei due protagonisti: lui è pronto a perdonare e ad ascoltare soltanto la voce dei sentimenti mentre lei risponde con freddo distacco, sorda al dolore dell’altro, forse in cerca di qualcun altro da poter amare. Questo è quanto emerge dal coinvolgente ritornello di “Anche Stavolta“.

Link per l’ascolto:

https://open.spotify.com/embed/track/7a2DYkCBj0H4XRLoA3QPcs

Redazione