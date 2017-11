TV, LORY DEL SANTO: IO CONCORRENTE AL GRANDE FRATELLO VIP? SE MI DANNO 15MILA EURO A PUNTATA…

“Io al GF Vip? Me lo hanno chiesto anche quest’anno ma ho preferito rimandare, stavolta non era ‘il mio campo...” Così la showgirl Lory del Santo, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. L’anno prossimo ci sarà? “Dipende. Ho deciso che sarà una questione di denaro, altrimenti non mi vado ad esporre in pubblico”. Quanto dovrebbe guadagnare secondo lei? “Dipende, se entri lì ti metti in gioco completamente, puoi anche uscirne distrutto”. Diciamo allora 10mila euro a settimana? “Almeno tra i 10 e i 15mila euro a puntata – ha detto a Un Giorno da Pecora la Del Santo – non di meno. Ho sentito dire che Malgioglio ne ha presi 20mila…” Chi vincerà quest’anno? “Se la giocano Malgioglio e Giulia De Lellis. Il sesso, quest’anno, non ha pagato…”

Redazione