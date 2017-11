RAI1: SANREMOYOUNG Dal 1° al 31 dicembre le selezioni per il talent dei millennials

Via alle selezioni, nasce ufficialmente SanremoYoung. Nel 1951 nasce il Festival di Sanremo, di fatto il primo vero talent della storia della musica e, poi, della televisione italiana. Il prossimo 1 dicembre 2017 nascerà ufficialmente SanremoYoung, il talent per i millennials della nuova generazione. Giovani cantanti nati negli anni 2000 e che abbiano compiuto 14 anni, avranno tempo fino al 31 dicembre per iscriversi e partecipare al casting della prima edizione di SanremoYoung. Verranno scelti i 12 migliori che si sfideranno all’Ariston di Sanremo per cinque sere, dal 16 febbraio sino alla finale del 16 marzo 2018. Tutte le informazioni su rai.it/sanremoyoung attivo dal 1° dicembre.