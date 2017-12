MICHAL SZPAK TORNA IN GRANDE STILE CON LA BALLATA ROCK “DON’T POISON YOUR HEART”

“Don’t poison your heart” il nuovo album la cui premiere è prevista per la primavera 2018. Gli autori sono Andy Palmer per la musica e Kamil Varen per il testo, sono gli stessi autori del della ballata ”Color of your life” che ha riscosso grande successo all’Eurovision song contest del 2016.

La nuova ballata rock ”Don’t poison your heart” un tema di attualità anche in Italia le fake news e gli hater del web, La canzone si può dire che è strettamente legata alla vita di Michal Szpak che negli anni passati è stato oggetto troppo spesso di hater del web a causa del suo modo di essere libero e senza schemi. Inoltre la canzone è un messaggio a tutte le persone ad essere vere e di non avvelenarsi la vita con cattiverie come si intuisce dal titolo non avvelenare il tuo cuore. Il sound ha un richiamo anni ’80 con molti elementi di musica elettronica.

Michal Szpak Si fa conoscere al grande pubblico nel 2011 con la partecipazione al programma Xfactor con la cover ”Dziwny jest ten swiat”, arriva secondo in finale e canta ”Alleluja”in duetto con Alexandra Burke, dopo pochi mesi pubblica il primo EP ”XI”. Nel 2015 firma con l’etichetta discografica Musicart e Sony music Poland e pubblica il suo primo album ”Byle Byc Soba” il singolo ”Color of your life” vincerà alle preselezione per l’Eurovision song contest 2016.

Quest’anno ha partecipato a ”The voice of Poland” 2017 in qualità di coach e ha vinto la cantante del suo team Marta Gałuszewska. Questa vincita arriva a coronamento di un anno davvero importante per Michal Szpak la sua popolarità è in continua crescita il videoclip del nuovo singolo uscito il 24 Novembre ha già registrato 500.000 visite, nuovi fans in Polonia e all’estero stanno dando grande supporto a un’artista molto originale e non solo per il suo look ma per una voce che entra nell’anima. Il 26 Novembre 1990 nasce a Jaslo Michal Szapk e il 26 Novembre scorso ha festeggiato alla grande i risultati ottenuti fino ad oggi dopo una lunga gavetta e non pochi ostacoli.

Il 13 Febbraio a Stettino e il 14 Febbraio a Torun sono due date da segnare per i fan italiani e polacchi che vivono in italia ci saranno due concerti speciali di Michal Szpak infatti come ospite speciale sul palco accanto a lui ci sarà la sorella Marlena Szpak, ha studiato canto lirico in Italia e tutt’ora si esibisce nei migliori teatri italiani.

Redazione