01/12/2017 – 21:25 #RAI1: TALE E QUALE SHOW Per il gran finale di stagione il quarto giurato è Giorgio Panariello

Il giorno dell’attesa finalissima è arrivato. Venerdì 1 dicembre alle 21.25 andrà in onda su Rai1 l’ultimo appuntamento della stagione di “Tale e Quale Show”, il varietà condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy che anche in questa settima edizione si è confermatio leader del prime-time.

Ancora una volta i 12 protagonisti, sono chiamati per l’ultima volta a “entrare” nei panni dei grandi big della musica nazionale e internazionale e si sottoporranno al giudizio della giuria composta da Loretta Goggi, Enrico Montesano, Christian De Sica e, per l’occasione, da Giorgio Panariello quarto giudice.

Queste le imitazioni: Valeria Altobelli avrà la grinta di Loredana Berté, Federico Angelucci sarà Eduardo De Crescenzo, Bianca Atzei se la vedrà con Patty Pravo, Filippo Bisciglia imiterà Vasco Rossi, Marco Carta si trasformerà in Steven Tyler, Manlio Dovì si metterà alla prova con Johnny Dorelli, Alessia Macari si scatenerà con Irene Cara, Lorenza Mario vestirà i panni di Ornella Vanoni, Silvia Mezzanotte di Laura Pausini, Annalisa Minetti si immedesimerà in Alessandra Amoroso, Tullio Solenghi omaggerà Alberto Sordi e Davide Merlini, vincitore della decima puntata con Massimo Ranieri, avrà le sembianze di Umberto Tozzi. Chi sarà il campionissimo? In questa ultima puntata del Torneo anche il pubblico da casa avrà la possibilità di “premiare” i propri beniamini con il Televoto che sarà aperto all’inizio del programma: basterà chiamare il numero 894.001 da telefono fisso e seguire le istruzioni o inviare un Sms con il codice al 475.475.0 al costo massimo di 0,51 euro (iva compresa) per ogni voto espresso (si potranno esprimere massimo 5 voti). Come di consueto a valutare le varie esibizioni dei big in gara saranno la giuria e gli stessi protagonisti in gara. Il risultato della classifica generale frutto dalle votazioni in studio (giuria e artisti in gara) e quello concernente il Televoto da casa avrà un peso rispettivamente del 40% e del 60%. Chi avrà ottenuto alla fine complessivamente la percentuale maggiore sarà eletto “Campione di Tale e Quale Show 2017”.

In palio, oltre a una targa, 30mila euro che il vincitore donerà a una Onlus benefica (in caso di ex aequo la cifra sarà divisa per i due o più artisti a pari merito). Nel corso della serata sarà presente nello studio 5 della Dear di Roma per esibirsi e ricevere un premio anche il vincitore del concorso dedicato agli “imitatori del web” visti settimana dopo settimana nelle esilaranti clip mandate in onda. Gabriele Cirilli in quest’ultimo appuntamento dedicherà il suo spazio a un intervento comico sulla sua esperienza “pluriennale” a “Tale e Quale Show”.

