Nadia Toffa l’inviata delle “Iene” colpita da grave malore è in terapia intensiva

Come riporta #R.it Nadia Toffa, conduttrice e inviata della trasmissione Mediaset ‘Le iene’, è stata colta da un grave malore. Si è sentita male mentre alloggiava in una camera d’albergo nel centro di Trieste. La giornalista è stata immediatamente soccorsa e portata in ambulanza all’ospedale di Cattinara dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

Stando alle prime indiscrezioni, Toffa 39 anni, sarebbe ricoverata con prognosi riservata in gravi condizioni. Non sono note le ragioni per cui la Toffa, al momento si trovasse in città.

Redazione