03/12/2017 – 14:00 #RAI1: DOMENICA IN Ospiti Anna Falchi, Marco Carta e Fabio Basile

Domenica 3 dicembre, alle ore 14 su Rai1, Cristina Parodi accoglierà ancora una volta il pubblico della Rete Ammiraglia nel grande salotto di Domenica In per un nuovo appuntamento all’insegna dell’attualità, della musica e del divertimento insieme alla sorella, Benedetta Parodi.

Si parte dall’attualità, con la storia di due mamme, vere e proprie “madri coraggio”, che con la loro testimonianza di sofferenza e riscatto racconteranno la lunga battaglia per salvare i figli da violenza e dipendenze.

A seguire, spazio ad “Aspettando Sanremo”, un viaggio nei ricordi della kermesse canora più importante d’Italia, con ospiti, curiosità, aneddoti esclusivi e tante anticipazioni sulla 68/ma edizione del Festival.

Il timone passerà poi a Benedetta, che entrerà nella casa della splendida Anna Falchi per preparare una ricetta speciale e ripercorrere la lunga carriera dell’attrice e showgirl in un inedito “a tu per tu”.

Nella pagina “Da campione a campione”, il numero uno del tennis Adriano Panatta incontrerà Fabio Basile, il campione olimpionico di judo che ha conquistato il cuore di molte fan anche con le sue performances sulla pista di Ballando con le stelle.

Claudio Lippi svelerà i dietro le quinte di un programma amatissimo di Rai1, “Tale e Quale Show”, insieme al vincitore dell’edizione 2017, Marco Carta.

Divertimento assicurato anche con il comico Leonardo Fiaschi e le sue surreali imitazioni.

A fine puntata un dolce molto speciale, preparato da Benedetta in compagnia di un’allegra brigata composta da giovanissimi aspiranti pasticceri.

Redazione