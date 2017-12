Marco Carta a “Domenica In”: “…ho studiato, faccio il mio mestiere con tanto amore e non voglio che mi si venga detto che faccio pena per …

Marco Carta il neo vincitore del “doppio trofeo” di Tale e Quale Show 2017 è stato ospite a Domenica In ieri 3 dicembre. Intervistato da Claudio Lippi, criticato sul social per la sua poca preparazione sul cantante, ha parlato della sua esperienza dentro lo show di Carlo Conti svelandone alcuni retroscena come per esempio la fatica di sottoporsi ad ore di trucco: “Una roba faticosa, lo strucco fa male”, ha detto Marco affermando poi che i tre mesi di show non siano stati proprio una passeggiata anche per lo stress a carico delle corde vocali sollecitate spesso a cambiare “registro”.

Marco Carta ha poi risposto alle domande sulla sua vita privata ormai nota (ha perso i genitori da bambino ed è cresciuto con la zia e la nonna) e anche se, come ammesso, non ama parlarne ha dovuto rispondere a Lippi quando il conduttore ha fatto esplicito riferimento alla frase ‘Il mio gancio in mezzo al cielo’, dedicato alla madre e inserita nella canzone La forza mia con cui il cantante ha vinto la 59ma edizione del Festival di Sanremo: “La scomparsa di mamma è stato qualcosa che mi ha scioccato e mi ha dato lucidità” poi ha aggiunto: “La lucidità è la consapevolezza, essere consapevoli di qualcosa. Quando ti viene a mancare qualcosa, anche per anestetizzarsi dal dolore, devi buttarti su qualcosa che possa darti pace” … “Io ho studiato, faccio il mio mestiere con tanto amore e non voglio che mi si venga detto che faccio pena per questa cosa. Sono un ragazzo con le spalle, vado avanti con la mia testa, il mio cervello e il mio orgoglio” ha concluso Marco Carta rispondendo una volta per tutte e categoricamente a chi sostiene per screditarlo che venda dischi grazie al suo “vissuto” non sempre felice

Redazione