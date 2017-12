GRANDE FRATELLO VIP2: il trionfo di Daniele Bossari fa schizzare lo share al 55%

Dopo un periodo buio è riuscito a ritrovare sé stesso proprio all’interno del reality show – Un cammino di «rinascita», come l’ha definito più volte lui stesso – e Daniele Bossari è il vincitore annunciato del Grande Fratello Vip 2, medaglia d’argento per Luca Onestini e di bronzo per Ivana Mrazova che inaspettatamente ha scalzato Giulia de Lellis, favorita nei pronostici ma che si deve accontentare invece di un quarto posto. Il primo dei non classificati è Raffaello Tonon e a seguire Aida Yespica. In chiusura di programma Ilary Blasi palesemente soddisfatta dei risultati ottenuti da questa edizione annuncia : “Ci vediamo il prossimo anno” anticipando che ci sarà anche una terza edizione. Il momento della vittoria di Daniele Bossari ha visto un telespettatore su due davanti al teleschermo: 55% di share pari a 6.800.000 spettatori.

Redazione