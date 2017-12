Maria De Filippi oggi compie 56anni per lei…tanti auguri

“Tanti auguri di buon compleanno ad una donna speciale per me, alla mamma famosa che mi è stata sempre accanto! Ti voglio bene Maria!”

Questi gli auguri speciali di Alessandra Amoroso a Maria De Filippi che oggi compie 56 anni.

Nata a Milano e cresciuta nell’Oltrepò Pavese, una laurea in giurisprudenza, è determinante per lei l’incontro con Maurizio Costanzo nel 1989 col quale convola a nozze nel 1995, L’esordio in tv risale al 26 settembre 1992, quando subentra a Lella Costa nella conduzione della seconda edizione del talk show pomeridiano di Canale 5 Amici. Da lì una escalation senza intoppi: i programmi ideati e realizzati con la Fascino P.g.t., azienda di sua proprietà, non si contano, ma contribuiscono a riscrivere le regole della televisione italiana. Nel 1996 nasce Uomini e donne, nel 2000 C’è posta per te, campione d’ascolti del sabato sera da quasi 20 anni. Il 2001 è l’anno del talent show Saranno Famosi, ribattezzato in seguito Amici di Maria De Filippi, che lancia nel mondo della musica e della danza molti giovani di successo. Tra le ultime produzioni dell’instancabile Queen Mary il Coca-Cola Summer Festival, Temptation Island, Selfie – Le cose cambiano e House Party .

Agli auguri di Alessandra Amoroso, si sono aggiunti tra i tanti anche quelli di Simona Ventura, Deborah Iurato e un semplice “Grazie” da parte di Sabrina Ghio che recentemente ha partecipato come tronista a Uomini e Donne ma che conosce Maria fin dai tempi della sua partecipazione al talent show Amici.

Redazione