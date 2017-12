RIKI: “Aspetterò lo stesso” è il nuovo singolo in uscita l’8 dicembre.

“Aspetterò lo Stesso”, è il nuovo singolo di Riki estratto dall’album “Mania” che sarà in rotazione in radio da venerdì 8 dicembre.

Il singolo è stato scelto direttamente dai fan del cantautore milanese, che hanno avuto la possibilità di votare sul sito ufficiale il loro brano preferito tra le tracce del disco.

“Aspetterò lo Stesso” è stato scritto da Riki, la musica a 4 mani con Riccardo Scirè e prodotto da Fabrizio Ferraguzzo – era già stato anticipato durante il pomeridiano della scorsa edizione di Amici.

L’album “Mania”, composto da 12 tracce, già certificato Disco di Platino, ha come tema principale l’amore nelle sue diverse sfumature, da quello intenso alla separazione, ma non solo, anche l’incoraggiamento a credere in se stessi nonostante le ostilità del mondo esterno. Il titolo fa riferimento alla dedizione di Riki nel lavoro, nello studio e nella vita, alla sua “mania” nei dettagli.

Fino a domenica 10 dicembre alle ore 21 verrà allestito un temporary store dedicato a Riki presso il Centro Commerciale Scalo Milano (Via Milano 5 locate Triulzi – Fermata Passante Ferroviario Locate Triulzi), nel quale i fan troveranno il merchandising ufficiale e avranno l’opportunità di acquistare una maglietta con la stampa della fotografia con Riki.

Il prossimo 16 febbraio da Venaria Reale (To) partirà il “Riki Tour 2018”, che sta già avendo un incredibile risultato registrando 10 sold out a poco più di un mese dall’annuncio. Il tour toccherà le principali città italiane passando per i palazzetti per poi approdare all’attesissimo appuntamento il 12 aprileal Mediolanum Forum di Milano.