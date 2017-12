RAI1: FABRIZIO FRIZZI TORNA ALL’EREDITA’ DAL 15 DICEMBRE

A sorpresa il conduttore, insieme a Carlo Conti, “irrompe” a “La prova del cuoco” e conferma il ritorno:

“Tornerò a condurre L’Eredità il 15 dicembre, prima insieme a Carlo Conti, poi continuerò da solo”. E’ stato lo stesso Fabrizio Frizzi a confermarlo, durante la puntata di oggi de “La prova del cuoco”, quando, accompagnato da Conti, è entrato a sorpesa nello studio della trasmissione di Antonella Clerici, per fare gli auguri di compleanno alla conduttrice, che alla notiza del ritorno in video di Frizzi dopo il malore delle scorse settimane non ha trattenuto la commozione.

Di seguito il link di Raiplay per rivedere l’ingresso di Frizzi e Conti a “La prova del cuoco”.

http://www.raiplay.it/video/2017/12/Fabrizio-Frizzi-torna-in-tv-con-sorpresa–870a44f0-e72c-454d-951b-6ab2c0659cb9.html?wt_mc=2.social.fb.raiofficial_provadelcuoco.&w