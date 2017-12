Salerno: buona la prima per I-Pop Festival, evento per Ail Salerno

Comunicato stampa

Emozioni, calore, solidarietà. Queste le tre parole chiave della serata di sabato 2 dicembre, che ha visto al Teatro Augusteo di Salerno, l’edizione di I-Pop Festival 2017. Presenti Maria Rita Giordano, Assessore Municipale alle Politiche Giovanili e Innovazione del Comune di Salerno, che ha patrocinato l’iniziativa; i membri dell’ARCC oltre al presidente Vicente Pepe, autorità e ospiti. Una sala gremita che, in attesa di essere coinvolta sulle note del repertorio previsto per quella sera, ha assiduamente partecipato alle performance, tenendo il ritmo battendo le mani, sin dall’esibizione del primo gruppo.

Variegato il repertorio che prevedeva:

Crescent

Ti vorrei sollevare – Elisa Toffoli, Giuliano Sangiorgi – arr. Alessandro Cadario

Titanium – David Guetta (feat Sia) – arr. Chris Rishel

Silent Night – Franz Xaver Gruber, Joseph Mohr – arr. Alessandro Cadario

Il Calicanto

And so it goes-Billy Joel – arr. Kirby Shaw

Leti t be – John Leggend and Paul McCartney

Have yourself a marry Christmas – H.Martin, R.Blanc – arr. Mark Hayes

Coro Armonia

Luce-Elisa Toffoli- Arr. M. De Angelis

Voglia e turnà- Teresa De Sio – arr. M. De Angelis

Mary Did you know – Clay Aiken – arr. Pentatonix

Nausicaa CHOIR

Enjoy The silence – Martin Gore/Depeche Mode- arr. Giuseppe Lazzazzera

Carol of The bells – M.D. Leontovyc – arr. Sergio Avallone

Sweet dreams – Annie Lennox arr. – Deke Sharon

Coro giovanile OverJoyed

Don’t get around much anymore – D.Ellington, B. Russel – arr. J. Althouse

Nothing could be finer: Those fabulous 40! – AA.VV. – arr. G.Gilpin

Jingle Bells- J.Pierpoint – arr.J. Rathbone

Pop-Cor

You’ve got a friend – J.Taylor – arr.Patrizia Bruno

Fix You – Coldplay – arr.Marcelo Minal

Rockin’ around The xmas tree – Johnny Marks

Notevolmente

Last Christmas – G.Michael – arr. Bliss/M.Schunnach

Merry Minor Christmas Medley – Tradizione Natalizia- arr. M.Schunnach

Santa Claus Is Coming To Town – H. Gillespie J.F.Coots – arr. B.Richter

Don’t Stop ‘Til You Get Enough – M. Jackson – arr. I.Bellucci

Space Oddity – D.Bowie – arr.M.Schunnach

O’Riordan – arr. E.Van Vugt

Kiss From A Rose-Zombie Seal – arr.M.Raczokowski

Taste Of Rock – Aa. Vv.- arr.M.Schunnach

Fbulous 80’s – Aa.Vv. – arr.M.Schunnach

Notre Dame – A.Menken, S.Schwarts/L.Plamondon, R.Cocciante – arr.M.Schunnach

La serata presentata da Manuel Mascolo, dopo l’intervento del Presidente Associazione Crescent, Michela Salsano, ha visto l’esibizione di 7 cori: il Coro Crescent dell’associazione culturale e musicale ideatrice dell’evento con i direttori artistici Paola de Maio e Raffaele d’Ambrosio, Coro Armonia di Salerno, Maestro Vicente Pepe (presidente ARCC associazione regionale cori campani), Nausicaa Choir di Salerno Maestro Giuseppe Lazzazzera, Coro giovanile Overjoyed di Salerno Maestro Sergio Avallone, Il Calicanto di Salerno, Maestro Silvana Noschese, Pop Cor di Salerno Maestro Patrizia Bruno, Notevolmente di Roma, Maestro Marco Schunnach. L’incasso dell’evento musicale e culturale ideato e organizzato dall’ associazione Crescent è stato devoluto completamente in beneficenza, all’Ail Salerno. Sul palco infatti c’è stato uno scambio di omaggi tra i maestri del Coro Crescent e il Presidente dell’Ail Salerno onlus sez. Marco Tulimieri. Fondamentali per la realizzazione della serata, la partecipazione degli sponsor: Conceria Vignola, ErreciChimica, L’ Officina- chimica in movimento, Maurizio Siano Fiorista, ZON-Zerottonove, Solgrafica, Rossoviaggi, Salerno per bambini, Ristorante O’ scuorzo, Catufficio Buffetti Sas, Roberta fresa nutrizionista, Viaggi Mondo Celeste, Savino Solution, Claudia Salvatore Ostetrica, Super pizza.

La serata ha registrato un incasso corposo che apporterà un contributo considerevole nel campo della ricerca su leucemie-linfomi e mieloma, alla presenza di 650 ascoltatori tra coristi e spettatori.

Salerno, 6 dicembre 2017