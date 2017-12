08/12/2017 – 17:20 #RAI2: HAPPY BIRTHDAY TOPOLINO La storia del famoso personaggio di Walt Disney dalla sua nascita ad oggi

Pantaloni rossi, scarpe gialle, orecchie tonde e guanti bianchi: questo è Topolino! Il più famoso personaggio di Walt Disney. Rai2 venerdì 8 dicembre alle 17.20 gli dedica lo speciale “Happy Birthday Topolino”, perché Mickey Mouse sta per spegnere 90 candeline. Sarà l’occasione per ripercorrere la storia e l’evoluzione dell’icona disneyana dalla sua nascita sino ad oggi. Verranno proposti in prima visione assoluta, spezzoni dei suoi cartoni più famosi, partendo dal suo debutto cinematografico al Colony Centre di New York nel 1928 con “Steamoat Willie”, il primo cortometraggio concepito con il sonoro sincronizzato da cui tutto è cominciato.