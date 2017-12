Ilary Blasi: La storia con Moser? Di Cecilia Rodriguez …” personalmente non mi sono piaciuti i modi e i tempi”

La seconda edizione del Grande Fratello Vip che ha visto trionfare Daniele Bossari si è conclusa con un successo strepitoso e adesso che le luci si sono spente la conduttrice Ilary Blasi può finalmente “sbottonarsi” e parlare liberamente. Cosa pensa dei fratelli Rodriguez tra i veri protagonisti di questa edizione?

Su Jeremias dice: “Jeremias era partito con il dito puntato da parte di tutti, dentro e fuori. Era ‘il fratello di Belen’ e basta. Jeremias ha raccontato la sua vita difficile. Forse ancora non ha trovato la sua nicchia nel mondo. Di lui mi ha colpito che nonostante sia un ragazzo che si accende facilmente, ha dei gran bei valori. Prima di tutto, il senso di protezione verso la famiglia, poi la generosità di cuore. Su Cecilia ho sentito dire che non era ‘libera’ con Monte. Se n’è fregata delle telecamere e questo, per le dinamiche dei reality, ahimè, è un colpaccio. La storia con Moser? Suvvia, finiscono i matrimoni, non può finire un fidanzamento? I modi e i tempi personalmente non mi sono piaciuti”, racconta Ilary Blasi.

Sulla vicenda che ha coinvolto Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, la conduttrice confessa che non sarebbe mai entrata nella Casa per ottenere chiarimenti e per quanto riguarda l’episodio dell’armadio, Ilary dice: “L’errore è fidarsi in toto dei social. In tv molti hanno ‘pucciato’ su questo caso, ma noi avendo visto da subito il filmato integrale, sapevamo che poi si sarebbe sgonfiato. Aria fritta”.

Redazione