Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2014, moriva Pino Mango, stroncato da un infarto alla fine del concerto che stava tenendo al Pala Ercole di Policoro, in provincia di Matera. Stava cantando Oro, uno dei suoi più grandi successi, quando aveva interrotto l’esibizione scusandosi con il pubblico, per poi accasciarsi. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e inutli sono stati i soccorsi. Aaveva 60 anni. Ecco alcuni scatti per ricordarlo.

