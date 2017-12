XF11: Maneskin, Licitra, Nigiotti, Samuel questi i finalisti che parteciperanno all’ultimo round del talent di Sky, giovedì prossimo

Maneskin, Licitra, Nigiotti, Samuel sono loro i finalisti di #XF11, che giovedì prossimo, 14 dicembre concorrerano alla vittoria , al Forum di Assago. In palio oltre il primo posto del podio, l’ambito contratto discografico con la Sony. Dopo due manche e un ballottaggio finale in cui hanno avuto la peggio i Ros, si è definito il quartetto. La semifinale è stata caratterizzata da tanta musica, si è aperta con un minilive di Levante che ha passato in rassegna alcuni brani del suo repertorio: ‘Non me ne frega niente’, ‘Pezzo di me’, ‘Gesù Cristo sono io’ mentre sul palco si affollavano tutti i concorrenti, anche quelli usciti dalla partita, che hanno preso parte a questa edizione. L’appuntamento è alla prossima e ultima puntata, per la finalissima con effetti speciali e molti ospiti tra cui due super, Ed Sheeran e Tiziano Ferro. Intanto i Maneskin continuano ad essere avanti nei pronostici : “Sono una certezza” dice Levante, “sono forti, comunicano e lui è un frontman di primissima categoria” le fa eco Mara; una presenza alla finale, la loro, “che non è in discussione” dice Fedez a cui si aggiunge Agnelli che afferma rivolto alla band: “sono orgogliosissimo di voi”.

Redazione